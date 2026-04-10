UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında AZ Alkmaar’ı 3-0 mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde etti.
Henryka Reymana Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda vites yükselten Shakhtar Donetsk, rakibine adeta şans tanımadı.
Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pedrinho ile 81 ve 83. dakikalarda Alisson Santana kaydetti. Özellikle son bölümde gelen goller farkı belirledi.
İki ekip, 16 Nisan Perşembe günü rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Crystal Palace - Fiorentina maçının kazananıyla oynayacak.
Son Dakika › Spor › Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)