Unutmadılar! Dünya yıldızlarından Arda Turan'a sürpriz mesaj - Son Dakika

Unutmadılar! Dünya yıldızlarından Arda Turan'a sürpriz mesaj

Son Güncelleme: 13.09.2023 21:30

Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan, aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yapmaya devam ediyor. Arda Turan'ın futbolu bırakmasının birinci yıl dönümünde, eski takım arkadaşları Luis Suarez, Ivan Rakitic, Neymar, Andres Iniesta gibi dünyaca ünlü yıldızlar videolu mesajlar göndererek onu unutmadıklarını belirtti.

Arda Turan, aktif futbolculuk kariyerini 12 Eylül 2022'de noktalamıştı. Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Turan'a futbolu bırakmasının 1. yıl dönümünde yıldız isimlerden mesaj geldi.

DÜNYA YILDIZLARINDAN MESAJ GELDİ

Turan'ın İspanya'da forma giyen takım arkadaşları futbolu bırakmasının birinci yıl dönümünde videolu mesaj gönderdi. Luis Suarez, Ivan Rakitic, Neymar, Andres Iniesta gibi dünyaca ünlü yıldızlar Arda Turan'ı unutmadı. Arda Turan sosyal medya hesabından duygularını ifade ederek teşekkürlerini iletti.

İşte yıldız isinlerin Arda Turan'a yolladıkları mesajlar;

Neymar; "Futbol adına yaptığın her şey için teşekkür ederim. Senin hikayenin bir parçası olmak benim için bir onurdu. Şimdi hayatın tadını çıkar. Saha içinde bir fenomensin. Saha dışında da aynı şekilde."

Fernando Torres; "Seni başardığın harika iş için kutluyorum. Futbol ve Atletico Madrid'de yaptıkların için sana kendi adıma teşekkür ederim. Birlikte birçok güzel anı biriktirdik."

Luis Suarez; "Seninle birlikte Barcelona'da beraber oynamaktan mutluluk duydum. Benim için bir onurdu. Oynadığın tüm büyük kulüplerde her zaman en iyisini vermek için mücadele ettin. Sahada işini hep en iyi şekilde yaptın."

Antoine Griezmann; "Seninle birlikte oynamak, aynı soyunma odasını paylaşmak ve maçlara çıkmak benim için büyük onurdu. Seni çok seviyorum. Atletico Madrid serüveninde bize kattıkların için sana çok müteşekkirim."

Andres Iniesta; "Seni tanıdığım ve Barcelona'da beraber aynı soyunma odasını paylaştığımız için çok mutluyum. Her şey gönlünce olsun."

Rakitic; "Arda abi. Defalarca sana karşı oynadım. Birbirimize karşı büyük mücadele verdik. Bu büyük bir zevkti. Daha sonra Barcelona'da birlikte oynadığımız zamanlar ise benim için inanılmazdı. Seninle arkadaşlarınla ve ailenle tanışmak güzeldi. Ve tabii ki büyük CimBom ailesini tanımak da... Seni çok seviyorum."

Sergio Busquets; "Seni tanımak, seninle oynamak ve beraber birçok anı paylaşmak büyük bir zevkti. Kesinlikle yeni dönemde de birçok başarıya imza atıp çok mutlu olacaksın. Çünkü bunu hak ediyorsun. "

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Unutmadılar! Dünya yıldızlarından Arda Turan'a sürpriz mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: Unutmadılar! Dünya yıldızlarından Arda Turan'a sürpriz mesaj - Son Dakika
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