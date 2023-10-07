Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Bodrumspor\'u farka boğdu

Bu sezona adeta fırtına gibi başlayan ve sadece 1 kere mağlubiyet yüzü gören Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u 3-0'lık net skorla mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Prince Obeng Ampem, 38. dakikada Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Gianni Bruno kaydetti.

EYÜPSPOR'UN LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Geçen hafta Sakaryaspor'a kaybeden Eyüpspor, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor 14 puanda kaldı.