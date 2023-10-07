Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Bodrumspor'u farka boğdu - Son Dakika

Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Bodrumspor'u farka boğdu

Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Bodrumspor\'u farka boğdu
Son Güncelleme: 07.10.2023 22:50

1. Lig'in bomba takımı Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Bodrumspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek, 8. haftada 7. galibiyetini aldı ve liderliğini devem ettirdi.

Bu sezona adeta fırtına gibi başlayan ve sadece 1 kere mağlubiyet yüzü gören Eyüpspor, sahasında Bodrumspor'u 3-0'lık net skorla mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Prince Obeng Ampem, 38. dakikada Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Gianni Bruno kaydetti.

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EYÜPSPOR'UN LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Geçen hafta Sakaryaspor'a kaybeden Eyüpspor, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor 14 puanda kaldı.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Bodrumspor'u farka boğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Bodrumspor'u farka boğdu - Son Dakika
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