Rapçi Stunna Girl Konserde İzleyici Tarafından Tokatlandı

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Stunna Girl adlı rapçi, New York, Syracuse'daki bir konserde sahnede şarkı söylerken, ön sıralardan bir izleyici tarafından kalçasına tokat atıldı. Bu olay geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşti ve TMZ tarafından yayınlanan bir video ile kamuoyuna duyuruldu.

25 yaşındaki sanatçı, performansı sırasında yaşanan bu olayı ilk anda fark etmeyebilirken, eşi RichMula500 hemen tepki gösterdi. RichMula500, sahneden inerek izleyiciyle tartışmaya başladı. Bu sırada, kimliği belirsiz başka bir kişi, sanatçının kalçasına tokat atan izleyiciyevurmaya başladı.

Güvenlik görevlileri hemen harekete geçerek, Stunna Girl'ü olay yerinden güvenli bir şekilde uzaklaştırdılar. Arbede, kısa süre içinde konserin ön sıralarına yayıldı ve kavga nedeniyle etraftakiler dağılmak zorunda kaldı.

Stunna Girl, bu olayın ardından yaşananları Instagram hikayeleri aracılığıyla 1.8 milyon takipçisiyle paylaştı. Sahnedeki bir duyuru sırasında, izleyicilere sahneye çıkmamaları ve sanatçılara dokunmamaları konusunda sıkı uyarılarda bulunuldu.

Stunna Girl, müzik kariyerinde önemli bir popülerlik kazanmış bir sanatçıdır. Spotify'da ayda 564,140'dan fazla dinleyiciye sahip olan sanatçı, aynı zamanda TikTok üzerinden de geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumda.