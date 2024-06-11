Süper Lig'e çıkan Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor - Son Dakika
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Süper Lig'e çıkan Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

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Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sergio Oliveira'yı kiralamak istiyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu projeleriyle ikna etmeye çalışıyor. Oliveira'nın Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

11.06.2024 12:22  Güncelleme: 12:39
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Bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eyüpspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Bu doğrultuda Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira'yı gözüne kestiren ve başarılı futbolcuyu kiralamayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı ikna etmek istiyor.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Okan Buruk'un takımda kalmasına fazla sıcak bakmadığı isimlerden olan Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek. 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Arda Turan'ın takımı, Galatasaray'ın yıldızı Oliveira'yı kadrosuna katıyor
Süper Lig\'e çıkan Arda Turan, ilk transferini Galatasaray\'dan yapıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sergio Oliveira, Galatasaray, Okan Buruk, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'e çıkan Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emrah Hanlıoğlu: Gs in 6 puan cepte hayırlı olsun 43 28 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Hatayspor İstanbulspor 12 puan cebe indirmişti fb onuda söyle küçük Emrah 71 22 Musab Özkan: Kişi kendinden bilir işi 26 5
  • Ferhat Ayhan: gs nin 6 puani cepteyse fb nin 18 puani cepte rize kasimpasa hatay?? 48 12 Yanıtla
    Azat Demir: hatayı anladım da (hataylıyım biliyorum her sene Galatasarayı yendiğini)Rize ve Kasımpaşa anlamadım? 0 0
  • Gursel kalen: Arda süper lig çalıştıracak yetenekte biri değil. Eyüp spor hoca değiştirmezse tekrar ikinci lige düşecektir. 11 12 Yanıtla
    Gregor Samsa: Ardanın futbol bilgisi çok iyi. Bir sürü iyi teknik direktör ile çalıştı. Eğer sakin kalır sadece işini yaparsa çok iyi yerlere gelebilir bence. 2 1
  • Salih Akinci: Ümit Karan , Belhanda, Emre akbaba ve morutan’dan sonra rakip takım formasıyla gs için ter dökecek 5.transfer . Sergio . :))))) 11 6 Yanıtla
  • hüseyin gencer: Şaşırdıkmı hayır 6 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Gs genç takımı 4 2 Yanıtla
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