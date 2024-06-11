Bitime 5 hafta kala TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eyüpspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Bu doğrultuda Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira'yı gözüne kestiren ve başarılı futbolcuyu kiralamayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı ikna etmek istiyor.
Okan Buruk'un takımda kalmasına fazla sıcak bakmadığı isimlerden olan Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek. 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'e çıkan Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor - Son Dakika
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