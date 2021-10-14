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Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

14.10.2021 12:17

Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan'ın eşi, YouTube kanalına çekeceği video için Bayrampaşa sokaklarına indi. Aslıhan Turan, vatandaşlara "Beni tanıyan var mı?" diye sordu. Aslıhan Turan, kendisini tanıyanların çıkmaması sonrası şaşkınlık geçirdi.

Son zamanlarda YouTube kanalında çektiği videolarla dikkat çeken Aslıhan Turan, eşinin doğup büyüdüğü Bayrampaşa sokaklarını gezdi. Aslıhan Turan'ın yanında Arda'nın kardeşi Okan Turan da vardı. Aslıhan Turan, vatandaşlara "Beni tanıyan var mı?" sorusunu yöneltti.

HİÇ BEKLEMİYORDU

Aslıhan Turan'ı tanıyan çıkmaması sonrası etrafındakiler de espriler yapmaya başladı. Arda'nın kardeşi, "Aslıhan, Bayrampaşa'da kendisini arayan birisini arıyor" diye takıldı. Sosyal medyada bu videoya tepki gösterenler de oldu.

İşte bazı yorumlar:

Sokağa inen Arda'nın YouTuber eşi Aslıhan Turan, aldığı cevaplarla dumura uğradı
Sokağa inen Arda'nın YouTuber eşi Aslıhan Turan, aldığı cevaplarla dumura uğradı
Sokağa inen Arda'nın YouTuber eşi Aslıhan Turan, aldığı cevaplarla dumura uğradı
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Beni tanıyan var mı? sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Aslıhan Turan, Bayrampaşa, Okan Turan, Youtube, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 'Beni tanıyan var mı?' sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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