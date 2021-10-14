Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Son zamanlarda YouTube kanalında çektiği videolarla dikkat çeken Aslıhan Turan, eşinin doğup büyüdüğü Bayrampaşa sokaklarını gezdi. Aslıhan Turan'ın yanında Arda'nın kardeşi Okan Turan da vardı. Aslıhan Turan, vatandaşlara "Beni tanıyan var mı?" sorusunu yöneltti.

HİÇ BEKLEMİYORDU

Aslıhan Turan'ı tanıyan çıkmaması sonrası etrafındakiler de espriler yapmaya başladı. Arda'nın kardeşi, "Aslıhan, Bayrampaşa'da kendisini arayan birisini arıyor" diye takıldı. Sosyal medyada bu videoya tepki gösterenler de oldu.

İşte bazı yorumlar: