Arda Turan Kırmızı Kart Gördü

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 45+5. dakikasında kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken, eflatun-sarıların teknik direktörü Arda Turan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 45+4. dakikasında sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri'nin attığı gol öncesinde Caner Erkin ile İrfan Can Kahveci arasındaki pozisyonda faul bekleyen Turan itiraz etti. İtirazlarını devam ettiren Arda Turan'a, maçın hakemi Emre Kargın, 45+5. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Arda Turan daha sonra karşılaşmayı tribünden takip etti. - İSTANBUL