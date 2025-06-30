Arda ve Kenan, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Karşılaşıyor - Son Dakika
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Arda ve Kenan, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Karşılaşıyor

30.06.2025 12:15
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Real Madrid'in Arda Güler'i ve Juventus'un Kenan Yıldız'ı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yarın FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ile Juventus, son 16 turunda ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde bulunan 65 bin kişi kapasiteye sahip Hard Rock Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Her iki takımın orta sahasında A Milli Takımımızın yıldız futbolcuları Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın forma giymesi mücadeleyi daha ilgi çekici kılıyor.

Juventus formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Kenan Yıldız, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da şimdiye kadar 3 maçta 180 dakika süre buldu ve 3 gol kaydetti. Arda Güler ise Real Madrid formasıyla 3 maçta 172 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.

Alex'ten Arda ve Kenan değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, yarınki maç öncesinde FIFA'ya Arda ve Kenan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Alex, 20 yaşındaki milli futbolcuların potansiyellerinde övgüyle bahsederek, "Gerçekten hareketli bir maç bekliyorum ve ikisinin de ellerinden gelenin en iyisini yapıp takımlarına mümkün olduğunca yardımcı olmalarını umuyorum." dedi.

Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e uzanan başarı hikayesi, performansı ve kendisine benzetilmesi hakkında da konuşan Alex, "Fenerbahçe'deki zamanımı takip eden Türkiye'deki genç bir çocuktu. Hala çok genç, bu yüzden muhtemelen oyununu adapte edecek ve gelişirken çok şey öğrenecek. Aramızdaki gerçek benzerlik, orta sahada oynaması ve sol ayaklı olması. Ancak her oyuncunun kendine özgü bir oyun tarzı var; benim de vardı ve onun da var. Bence benzerlikler esas olarak onun bir orta saha oyuncusu olmasından kaynaklanıyor, ancak benden farklı niteliklere sahip." şeklinde konuştu.

Kenan Yıldız ve Arda Güler'in yükselişinden çok önce, Türkiye'nin kaliteli orta saha oyuncuları yetiştirme konusunda bir üne kavuştuğunu ve Kulüpler Dünya Kupası'nda da Inter'de Hakan Çalhanoğlu ve Benfica'da Orkun Kökçü tarafından temsil edildiği belirten Alex, şunları söyledi:

"Türk futbolu her zaman bu özelliklere sahip oyunculara sahip olmuştur. Orada oynadığımda, iki sol ayaklı orta saha oyuncusu vardı; Sergen Yalçın ve Tümer Metin. İkisi de iyi oyunculardı ve Türk taraftarlarının ve ligin sevdiği stile sahipti. ve şimdi Türk futbolu, çok yetenekli olan bu ikisine (Arda ve Kenan) sahip."

FIFA'dan Kenan Yıldız ve Arda Güler'e övgü

Dünya Kulüpler Kupası'nın düzenleyicisi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) maç öncesi değerlendirmesinde de Kenan ve Arda hakkında olumlu ifadelere yer verildi.

"Türk orta saha ikilisi bu Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk aşamalarını aydınlattı." ifadelerinin kullanıldığı maç yorumunda, "Arda Güler ve Kenan Yıldız, 24 yıllık bir aranın ardından Türkiye'yi 2026'da FIFA Dünya Kupası'na geri götürme hayali kuruyor. Ancak ondan önce, Türk oyuncular, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlardan birinde karşı karşıya gelecek." denildi.

Kenan Yıldız hakkına, "Yıldız, Juventus'un hücumunun odak noktası haline geldi ve gol sayısı bu hikayenin çoğunu anlatıyor. Üç maçta üç gol attı ve bir gol pası verdi, ayrıca ikinci turda Wydad'ın kendi kalesine gol atmasına neden oldu." ifadeleri kullanılırken, Arda Güler yorumunda ise, "Güler, Xabi Alonso'nun Real Madrid takımındaki turnuvanın ilk maçında yedek olarak başladı. Açılış maçında devre arasında oyuna dahil edilen Güler, o zamandan beri ilk 11'de yer aldı. Genç oyuncu, kulübe veda eden Luka Modric'in yakında boşaltacağı Real'deki rolün bir kısmını üstlendi." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arda ve Kenan, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Karşılaşıyor - Son Dakika

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