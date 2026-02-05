Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı - Son Dakika
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda\'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
05.02.2026 16:27
Real Madrid'in maske testinde Arda Güler, aerobik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesinde takımın en iyi sonucunu elde ederek sağlık ekibini şaşırttı.

Real Madrid'de yapılan son performans testleri Arda Güler'in fiziksel kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi. İspanyol devinin sağlık ekibi tarafından uygulanan maske testi sırasında milli futbolcu, takım arkadaşları arasında en yüksek verileri elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

MASKE TESTİNDE EN İYİ SONUÇ ARDA'DAN

Real Madrid'in sezon içi fizyolojik değerlendirmeleri kapsamında futbolcular maske testine alındı. Test sonuçlarına göre Arda Güler; aerobik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesi başlıklarında tüm takımın önüne geçti. Elde edilen verilerin ardından kulüp sağlık ekibinin sonuçlara inanmakta zorlandığı belirtildi.

Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

FİZİKSEL VERİLERİYLE FARK YARATIYOR

Genç yaşına rağmen üst düzey dayanıklılık ve kondisyon değerlerine ulaşan Arda Güler'in bu performansı, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. İspanyol basınında yer alan yorumlarda, milli futbolcunun yalnızca yeteneğiyle değil, fiziksel gücüyle de elit seviyeye ulaştığı vurgulandı.

Son Dakika Spor Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Dünyanın en iyisi olacak aslan parçası kendini bozmayacak kadar güzel karaktere sahip kuduranlar daha çok kuduracak malum takımlılar 165 13 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    Galatasaray li bir futbol sever olarak bu çocuğu çok seviyorum çok kral bir topçu ve dahada olacak. 138 9 Yanıtla
  • Aa Aa:
    Ula adama nal toplanıyorlar ne en iyisi 14 89 Yanıtla
    M G M G:
    Sen ahırda yaşıyorsun galiba 32 6
    Aa Aa:
    Sen yaşıyorsun galiba 1 2
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    adam adam adam 82 6 Yanıtla
  • aragorn aragorn:
    MAŞALAH YAVRUMUZA 46 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
