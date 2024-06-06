Arhavi'de 12. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Arhavi'de 12. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği düzenlendi

Arhavi\'de 12. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği düzenlendi

Arhavi ilçesinde düzenlenen 12. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 9. etabı gerçekleştirildi. Şenliğe 4-6 yaş grubu yaklaşık 150 anaokulu öğrencisi katıldı. Etkinlikte çocuklar futbol oynarken, veliler de tezahüratlarla destek verdi. Şenlikte futbolun kardeşlik, barış ve dostluk olduğu vurgulandı. Ayrıca, etkinlikle çocukların sporla buluşması ve sporun tabana yayılması hedeflendi. UEFA ödüllü projenin amacı ise futbolu ve sporu sevdirmek ve çocukların dürüst, saygılı ve centilmen yetişmelerini sağlamaktır.

06.06.2024 16:07
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Artvin'in Arhavi ilçesinde futbolla çocukların spor kültürü ve ahlaki gelişimlerine değer katmak amacıyla düzenlenen 12. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 9. etabı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde, Arhavi Belediyesi, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla Arhavi İlçe Stadı'nda organize edilen şenliğe, 4-6 yaş grubu yaklaşık 150 anaokulu öğrencisi katıldı.

Emekli beden eğitimi öğretmeni Fikret Kadıoğlu'nun projesi doğrultusunda ilki 2008'de gerçekleştirilen şenliğin bu yılki 9. ve son etabında kız ve erkek öğrencilerden karma oluşturulan takımlar Arhavi İlçe Stadı'nda futbol oynadı.

Birçok öğrencinin futbolla ilk kez tanıştığı etkinlikte veliler de saha kenarında çocuklarına tezahüratlarla destek oldu.

İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, çeşitli kademelerdeki öğrencileri bir araya getirerek futbolun kardeşlik, barış, dostluk olduğunu vurgulamayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da bu tarz etkinliklerin amacının çocukları sporla buluşturup sporu tabana yaymak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın ülkemizi, milletimizi temsil eden başarılı sporcu olmalarını sağlayacağız." dedi.

Emekli öğretmen Fikret Kadıoğlu da UEFA'dan ödül alan ve 12 yıldır devam eden proje kapsamında amaçlarının öncelikle futbolu ve sporu sevdirmek olduğunu vurgulayarak, bir taraftan da çocukların dürüst, saygılı, centilmen yetişmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan spor yazarı Bülent Tuncay ise UEFA ödüllü projenin Karadeniz'in küçük bir ilçesinde hayat bulduğunu gözlemlediğini vurgulayarak, "Burada yüzlerce öğrenci fair-play ruhu ile tanışıyor ve eğitim alıyor. Milli Eğitimin de müfredatına alması gereken, Futbol Federasyonunun takip etmesi gereken çok önemli oluşum söz konusu. Burada olmaktan her zaman keyif duyuyoruz." diye konuştu.

"Çocuklar dürüst oyunu öğreniyorlar"

Şenliğin organizatörlerinden İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Biçer de güzel bir ilçede, güzel bir spor şenliği düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yediden yetmişe herkesin katıldığı ama zor oturttuğumuz bir çalışma yapıyoruz. Dünya çapında ödül alan bir çalışma yapıyoruz. Bir beklentimiz var, burada yeşeren bu olayın Türkiye'nin bütün köylerine, bütün mecralarına, bütün şehirlerine yayılmasını istiyoruz. Çünkü burada spor kültürü var. Futbol burada bir araç. Burada çocuklar dürüst oyunu öğreniyorlar, karakter geliştirmeyi öğreniyorlar."

Spor yorumcusu Melih Gümüşbıçak da Arhavi'de dünyanın en güzel spor ortamının içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada tam anlamıyla 7'den 77'ye herkesin futbol sahasında ortak amaç için bir araya geldiği ortamdayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arhavi'de 12. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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