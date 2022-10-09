- Arif Ufuk Kahraman: "İlk 3 puanımızı aldık, sevinçliyiz"

İSTANBUL - Altınordu Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, 1-0 kazandıkları Tuzlaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada çok sevinçli olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, konuk olduğu Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "İlk 3 puanımızı aldık. Çok sevinçliyiz. Bu maç özelinde formda olan bir Tuzla takımı vardı. İyi mücadele eden bir takım olduğunu oyuncularla birlikte iyi analiz ettik. Kendi felsefemizi sahaya yansıtmak zorundaydık. Böyle dirençli takıma karşı daha fazla mücadele etmeliydik. 4-5 haftadan beri sakat olan Ahmet İlhan, Şeref gibi oyuncuların aramıza katılması önemliydi. Tabi Altınordu'nun bir felsefesi var ve her oyuncuya ihtiyacımız var. Bir taraftan maç kazanamama psikolojisi vardı. Çok iyi 3 puan oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.