Arjantin, Benin'i 3-0 yendi; Messi milli takım kariyerini noktaladı - Son Dakika
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Arjantin, Benin'i 3-0 yendi; Messi milli takım kariyerini noktaladı

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Lionel Messi, Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda Benin ile oynanan hazırlık maçıyla Arjantin Milli Takımı kariyerini sonlandırdı. Arjantin maçı 3-0 kazanırken Messi 1 gol ve 2 asist yaptı; maç sonrası duygusal anlar yaşandı ve Messi konuşma yaptı.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Benin ile oynanan hazırlık maçıyla milli takım kariyerini sonlandırdı. Messi son müsabakasında 1 gol, 2 asistle oynadı.

Arjantin, hazırlık maçında Buenos Aires'te bulunan Monumental Stadyumu'nda Benin ile karşı karşı geldi ve 3-0'lık skorla kazandı. Bu müsabakayla birlikte Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladı. Mücadelede 11'de başlayan Messi, 90 dakika sahada kalırken, 1 gol, 2 asist yaptı. Diğer golleri Nicolas Otamendi ve Nicolas Paz attı.

Duygusal anlar yaşadı

39 yaşındaki futbolcu, maçın ardından stadyumda konuşma yaptı. Çok farklı duygular içinde olduğunu ifade eden Lionel Messi, "Aklıma ilk gelen şey babam. 20 yıldan fazla bu formayı giymek çok büyük bir gururdu. Asla pes etmekten, elimden gelenin fazlasını yapmaktan vazgeçmedim. Arjantin Milli Takımı'nda oynamak başınıza gelebilecek en güzel şey" diye konuştu.

Duygusal anların yaşandığı vedada Messi için özel gösteriler yapıldı. Messi ve diğer futbolcular bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

6 kupa kazandı, 126 gol attı

Arjantin Milli Takımı ile en çok maçta görev alan futbolcu olan Lionel Messi, 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima, 1 Olimpiyat ve 1 FIFA U20 Dünya Kupası olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

Lionel Messi, Arjantin ile oynadığı 208 müsabakada 126 gol sevinci yaşadı.

6 kez Dünya Kupası'nda yer aldı

2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 yıllarında Dünya Kupası'nda mücadele eden 39 yaşındaki futbolcu, 34 maçla bu turnuvanın tarihinde en çok maça çıkan futbolcu olarak yer alıyor. Messi, kaydettiği 21 golle de Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan 2. futbolcu olarak bulunuyor.

Messi, Arjantin ile son turnuvasında Dünya Kupası'nda finalde İspanya'ya 1-0'lık skorla kaybetti. Yıldız futbolcu, turnuvada 8 gol atarak ülkesinin finale çıkmasında önemli performans sergiledi.

Kaynak: İHA
Buenos AiresLionel MessiMilli TakımArjantinFutbolSporSon Dakika

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