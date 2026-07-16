Arjantin Finale Yükseldi - Son Dakika
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Arjantin Finale Yükseldi

Arjantin Finale Yükseldi
16.07.2026 00:20
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Arjantin, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası finale yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final maçı İspanya-Arjantin arasında oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Yarı Finali'nde İngiltere ile Arjantin, Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda tempo yükseldi. 55. dakikada sağ kanattan Morgan Rogers'ın ortasında kale önünde Anthony Gordon topu ağlara gönderdi ve İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. 85. dakikada Messi'nin pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Fernandez'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti ve skor 1-1 oldu. 90+2. dakikada sağ kanattan Messi'nin ortasında arka direkte Lautaro Martinez kafayla topu ağlara yolladı ve Arjantin'i 2-1 öne geçirdi. 90 dakika bu sonuçla tamamlanırken, Arjantin üst üste ikinci kez finale yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası finali İspanya ile Arjantin arasında 19 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İngiltere, Arjantin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin Finale Yükseldi - Son Dakika

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