Arjantin Finale Yükseldi - Son Dakika
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Arjantin Finale Yükseldi

16.07.2026 00:24
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Arjantin, yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası finaline çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, geriye düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Atlanta Stadyumu'nda oynanan ve ABD'li hakem Ismail Elfath'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda öne geçen taraf İngiltere oldu. Sağ kanattan Morgan Rogers'ın ortasında Anthony Gordon, 55'inci dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Arjantin, maçın son bölümünde geri döndü. Lionel Messi'nin pasında 85'inci dakikada ceza yayı üzerinden fileleri havalandıran Enzo Fernandez skora dengeyi getirdi. Uzatma dakikalarında bu kez Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla gole çeviren Lautaro Martinez, Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti ve final biletini kazandırdı.

Son iki Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselen Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İngiltere ise aynı gün oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

İngiltere, Arjantin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin Finale Yükseldi - Son Dakika

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