Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı yerden darbe! Güvendiği dağlara kar yağdı - Son Dakika
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Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı yerden darbe! Güvendiği dağlara kar yağdı

25.12.2022 12:38
Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı yerden darbe! Güvendiği dağlara kar yağdı

Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı tarihi Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girerek kupayla fotoğraf çektiren ve Lionel Messi'yi rahatsız eden Nusret Gökçe için FIFA soruşturma başlatmıştı. Gökçe'ye bir darbe de yakın dostu olduğu söylenen FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan geldi. Infantino, final sonrası yaşananlardan sonra Nusret Gökçe'yi sosyal medyada takibi bıraktı.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, seri penaltı atışları sonunda Fransa'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı. Tarihi finalin ardından ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girmesi ise dünya gündemine oturdu.

FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

FIFA kurallarına göre Dünya Kupası sonrası sahaya girmesi yasak olan Nusret Gökçe'nin kupaya dokunması ve Arjantinli yıldızlarla fotoğraf çektirmesi çok eleştirilmişti. FIFA tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nusret Gökçe hiç beklemediği bir yerden daha darbe yedi.

INFANTINO TAKİPTEN ÇIKTI

Çok yakın dostu olduğu söylenen FIFA Başkanı Gianni Infantino, finalde yaşananların ardından Nusret Gökçe'yi sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Nusret ayrıca, ABD'nin ünlü futbol turnuvası Lamar Hunt ABD Açık Kupası'ndan da men edilmişti.

Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı yerden darbe! Güvendiği dağlara kar yağdı
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Gianni İnfantino, Nusret Gökçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı yerden darbe! Güvendiği dağlara kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı yerden darbe! Güvendiği dağlara kar yağdı - Son Dakika
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