Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı yerden darbe! Güvendiği dağlara kar yağdı

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, seri penaltı atışları sonunda Fransa'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı. Tarihi finalin ardından ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahaya girmesi ise dünya gündemine oturdu.

FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

FIFA kurallarına göre Dünya Kupası sonrası sahaya girmesi yasak olan Nusret Gökçe'nin kupaya dokunması ve Arjantinli yıldızlarla fotoğraf çektirmesi çok eleştirilmişti. FIFA tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nusret Gökçe hiç beklemediği bir yerden daha darbe yedi.

INFANTINO TAKİPTEN ÇIKTI

Çok yakın dostu olduğu söylenen FIFA Başkanı Gianni Infantino, finalde yaşananların ardından Nusret Gökçe'yi sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Nusret ayrıca, ABD'nin ünlü futbol turnuvası Lamar Hunt ABD Açık Kupası'ndan da men edilmişti.