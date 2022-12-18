"Ronaldo mu Messi mi?" tartışması bitti! Arjantinli'nin rüyası gerçeğe dönüştü - Son Dakika
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"Ronaldo mu Messi mi?" tartışması bitti! Arjantinli'nin rüyası gerçeğe dönüştü

18.12.2022 21:46

Arjantin, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Penaltılara giden finalde Fransa'yı mağlup eden Arjantin'in 36 yıllık hasreti bitirdi. Lionel Messi, uzun yıllardır kıyaslandığı rakibi Cristiano Ronaldo ile aradaki makası iyice açmış oldu.

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak pek çok tartışmaya son vermiş oldu. Cristiano Ronaldo ve Maradona ile kıyaslanan 35 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası kazanamadığı için rekabette önde görülmüyordu. Messi'nin koleksiyonundaki eksik Katar'da tamamlanmış oldu.

'Ronaldo mu Messi mi?' tartışması bitti! Arjantinli'nin rüyası gerçeğe dönüştü

TAKIMINI SIRTINDA TAŞIDI

Lionel Messi, 7 maçta 7 gol ve 3 asist üreterek Arjantin'i şampiyonluğa taşıdı. 35 yaşındaki yıldız, turnuvanın en iyi futbolcusu seçildi.

'Ronaldo mu Messi mi?' tartışması bitti! Arjantinli'nin rüyası gerçeğe dönüştü

FARKI İYİCE AÇTI

Uzun yıllardır Cristiano Ronaldo ile çekişen Lionel Messi, rakibine bu kupayla büyük fark attı. 5 Ballon d'Or'u bulunan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin bu ödülü 7 kez kazanmasıyla geri plana düşmüştü. Messi'nin Dünya Kupası zaferi ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesiyle bu rekabette makas iyice açılmış oldu.

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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Ronaldo mu Messi mi?' tartışması bitti! Arjantinli'nin rüyası gerçeğe dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ronaldo mu Messi mi?" tartışması bitti! Arjantinli'nin rüyası gerçeğe dönüştü - Son Dakika
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