Barcelona'yı gözyaşları içinde terk eden Lionel Messi yuvaya geri dönebilir. İspanyol basınında çıkan haberlerde, yıldız futbolcunun yeni sezonda Katalan devinde forma giymek için girişimlerde bulunulacağı belirtildi.
Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile 2023 yılında bitecek sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı iddia edildi. Mukavelesini tamamladıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Messi, böylece Barcelona'ya transferinde kulübü bonservis yükünün altına sokmayacak.
Paris Saint-Germain ile 53 maçta forma giyen Lionel Messi toplam 23 gol ve 29 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldız, Barcelona'da ise 778 maçta 672 gol ve 303 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Messi, sezon sonu PSG'den ayrılıyor! Gideceği yeni kulüp futbolseverlerde heyecan yarattı - Son Dakika