Messi, sezon sonu PSG'den ayrılıyor! Gideceği yeni kulüp futbolseverlerde heyecan yarattı

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Barcelona'yı gözyaşları içinde terk eden Lionel Messi yuvaya geri dönebilir. İspanyol basınında çıkan haberlerde, yıldız futbolcunun yeni sezonda Katalan devinde forma giymek için girişimlerde bulunulacağı belirtildi.

OPSİYONU KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile 2023 yılında bitecek sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı iddia edildi. Mukavelesini tamamladıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Messi, böylece Barcelona'ya transferinde kulübü bonservis yükünün altına sokmayacak.

MESSI'NİN KARNESİ

Paris Saint-Germain ile 53 maçta forma giyen Lionel Messi toplam 23 gol ve 29 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldız, Barcelona'da ise 778 maçta 672 gol ve 303 asist yaptı.