Arjantin, Uzatmalarda Galip Gelerek Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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Arjantin, Uzatmalarda Galip Gelerek Son 16'ya Yükseldi

Arjantin, Uzatmalarda Galip Gelerek Son 16\'ya Yükseldi
04.07.2026 06:40
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Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı.

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi ve Mısır ile eşleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları, ABD'de bulunan Miami Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arjantin, maçın 29. dakikasında Lionel Messi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 59. dakikasında Yeşil Burun Adaları, Deroy Duarte'nin kaydettiği golle eşitliği sağlarken, müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca uzatmalara geçildi. Uzatmalara hızlı başlayan Tangocular, 92. dakikada Lisandro Martinez ile 2-1 üstünlüğü yakalarken, Yeşil Burun Adaları 103. dakikada Sidny Lopes Cabral ile tekrar beraberliği yakaladı. Mücadelenin 111. dakikasında Diney Borges'in kendi kalesine attığı golle de Arjantin sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Arjantin, son 16 turunda Mısır ile karşılaşacak.

Lionel Messi, bu maçla birlikte turnuvadaki 7. gol sevincini yaşadı ve krallık yarışında zirvede yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yeşil Burun Adaları, Arjantin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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