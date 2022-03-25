Arjantinli futbolcu Dybala, kulübü Juventus'a yönelik soruşturmada ifade verdi - Son Dakika

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, kulüp hesaplarının incelendiği mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması kapsamında savcılara ifade verdi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Juventus'a ilişkin yürüttüğü "Prisma" isimli soruşturmanın, dün başlattığı ikinci dalga arama ve sorgulama safhasında savcılar, ilk kez bir futbolcuyu bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

Dybala'nın, Torinolu savcılara öğleden sonra yaklaşık 3 saat boyunca ifade verdiği belirtildi.

Basındaki haberlerde Dybala'nın şüpheli sıfatıyla ifade vermediğinin altı çizildi.

İlk kez geçen kasım ayı sonunda kulüp tesislerinde arama yapılması ve bazı kişilere yönelik sorgulamalarla gündeme gelen "Prisma" adlı mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması dün yeni bir aşamaya geçilmişti.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İtalyan mali polis ekipleri, 23 Mart akşamı Torino, Roma ve Milano'da kulüple bağlantılı bazı hukuk bürolarında arama yapmıştı. Bu son arama dalgasının odağında, salgın döneminde oyuncu hesaplarının dondurulması ve bununla alakalı oyunculara yapılan maaş ödemeleri yer aldığı belirtilmişti.

"Prisma" isimli soruşturma

Juventus'a yönelik "Prisma" ismiyle anılan soruşturma, Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2021'de başlatılmış, ilk arama ve sorgulamalar Kasım ile Aralık 2021'de yapılmıştı. Soruşturmanın ilk dalgasında 2019-2021 dönemindeki mali hesaplar ve özellikle aralarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2018'de siyah-beyazlı kulübe transferi de olmak üzere bazı futbolcuların transferlerinde haksız kazanç sağlandığı iddiaları incelemeye alınmış, bazı kulüp yöneticilerinin de ifadelerine başvurulmuştu.