Arjantinli golcü futbolcu Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla son 5 yılın en iyi forvet istatisliğine sahip oldu - Son Dakika
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Arjantinli golcü futbolcu Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla son 5 yılın en iyi forvet istatisliğine sahip oldu

09.05.2023 10:41

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, son 5 yılın en çok gol atan oyuncusu konumunda yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların galibiyet golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 15. golünü attı.

SON 5 YILIN EN İYİSİ

Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 15 gol kaydeden Arjantinli yıldız, son 5 yılda Galatasaray'ın en çok gol atan oyuncusu olmayı başardı.

Son 5 yılın en iyisi! Galatasaray'ın yıldızından göz dolduran istatistik

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer ismi olan Icardi, Türkiye Kupası'nda da bir kez topu filelere göndermişti. Mauro Icardi'nin Süper Lig'de 15 golünün yanı sıra 7 de asisti bulunuyor.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantinli golcü futbolcu Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla son 5 yılın en iyi forvet istatisliğine sahip oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantinli golcü futbolcu Mauro İcardi, Galatasaray formasıyla son 5 yılın en iyi forvet istatisliğine sahip oldu - Son Dakika
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