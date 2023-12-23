Arkas Spor, Alanya Belediyespor ile karşılaşacak

İZMİR,

EFELER Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Arkas Spor, ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda Alanya Belediyespor'la karşılaşacak. Alanya Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak.

Hafta içinde CEV Kupası'nda Çekya ekibi Karlovarsko'yu eleyerek Play-Off'a kalan mavi-beyazlılar, ligin ilk devresini 4'te 4 yaparak kapatmak istiyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, Alanya'dan galip dönmek istediklerini belirterek, "2023 yılının son karşılaşmasında iyi oyun ve galibiyet hedefliyoruz. Ekibimiz bunu başaracak güce ve inanca sahip" dedi.