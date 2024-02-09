Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.