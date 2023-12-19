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Arkas Spor, CEZ Karlovarsko'yu mağlup ederek bir üst tura çıktı - Son Dakika
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Arkas Spor, CEZ Karlovarsko'yu mağlup ederek bir üst tura çıktı

CEV Kupası 8'li finalleri ikinci maçında Arkas Spor, Çekya'da konuk olduğu CEZ Karlovarsko'yu 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı. İzmir'deki ilk maçı da kazanan Arkas Spor, adını bir üst tura yazdırdı.

Arkas Spor, CEZ Karlovarsko\'yu mağlup ederek bir üst tura çıktı
19.12.2023 - 22:48,
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CEV Kupası 8'li finalleri ikinci maçında Arkas Spor, Çekya'da konuk olduğu CEZ Karlovarsko'yu 3-2 mağlup etti. İzmir'deki ilk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor adını bir üst tura yazdırdı.

Salon: Karlovy Vary

Hakemler: Nuno Maia (Portekiz), Sokol Katarzyna (Polonya)

Cez Karlovarsko: Marino Marelic, Thomas Carmody, Patrik Lamanec, Jakub Ihnat, Eder Kock, Wessel Keemink (Daniel Pfeffer, Spencer Olivier, Matej Pastrnak, Jan Kasan, Radek Balaz)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Gyorgy Grozer, Nicholas Hoag, Nikolay Kartev ( Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Ulaş Onur Topbaşlı, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Jordan Canham, Emre Çevik)

Setler: 18-25, 26-24, 22-25, 30-28, 12-15

Süre: 117 dakika (19, 28, 25, 30, 15) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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