Arkas Spor Deplasmanda Galibiyet Peşinde

EFELER Ligi'nde ilk 3 maçını kaybettikten sonra 4'te 4 yaparak 5'inci sıraya yükselen Arkas Spor yarın deplasmanda 11'inci basamaktaki Türşad ile karşı karşıya gelecek. Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. İzmir ekibi üst üste 5'inci galibiyetini almaya çalışacak.
Son 2 müsabakasını kazanarak çıkışa geçen 6'ncı sıradaki Altekma ise evinde 4'üncü sırada yer alan Ziraat Bankkart ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
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