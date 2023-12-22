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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti - Son Dakika
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turunda İspanyol ekibi Rio Duero ile karşılaşacak. İlk maç 10 Ocak'ta Soria kentinde, rövanş ise 17 Ocak'ta İzmir'de oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım, çeyrek finalde CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren bir takımla mücadele edecek.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası\'nda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti
22.12.2023 - 14:52,
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası play-off turunda İspanyol ekibi Rio Duero ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

Rakibiyle ilk maçına 10 Ocak Çarşamba günü Soria kentinde çıkacak mavi-beyazlı ekip, rövanş maçını ise 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynayacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip çeyrek finalde CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitirecek ekipler içinde üçüncü sıradaki takımla mücadele edecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası'nda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti - Son Dakika
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