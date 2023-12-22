Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı CEV Kupası\'nda İspanyol ekibi Rio Duero ile eşleşti

14:50 • •
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası play-off turunda İspanyol ekibi Rio Duero ile oynayacağı maçların programı belli oldu.
Rakibiyle ilk maçına 10 Ocak Çarşamba günü Soria kentinde çıkacak mavi-beyazlı ekip, rövanş maçını ise 17 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynayacak.
Eşleşmeyi geçecek ekip çeyrek finalde CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitirecek ekipler içinde üçüncü sıradaki takımla mücadele edecek.
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