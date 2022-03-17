Arkas Spor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika
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Arkas Spor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

17.03.2022 11:15
Arkas Spor, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta açılış maçında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor yarın İstanbul'da karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta açılış maçında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, normal sezonda son 3 haftaya girildiğini hatırlattı.

Ligde heyecanın arttığını kaydeden Özden, "Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında kazanarak ilk 4 yolunda son 2 haftaya avantajlı girmek istiyoruz. Oyuncularımıza güvenimiz tam. İzmir'e istediğimiz sonuçla döneceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında yarın saat 18.00'de başlayacak mücadele Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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