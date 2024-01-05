Arkas Spor, Galatasaray deplasmanında galibiyet arıyor

Efeler Ligi'nde ilk yarıyı 19 puanla 7'nci sırada tamamlayan Arkas Spor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İzmir ekibi evinde 3-2 yenildiği rakibini bu kez dize getirmeyi hedefliyor. Galatasaray, 28 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor.
Basın Sözcüsü Uğur Özden, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, "İzmir'e yeni yılın ilk maçını kazanarak dönmeyi hedefliyoruz. Bu karşılaşmaya iyi hazırlandık ve oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi.
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