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Arkas Spor İkinci Devreye İyi Başladı

Arkas Spor, EFELER Ligi'nin ikinci devresine iyi bir başlangıç yaptı. İlk 2 maçta iddialı rakiplerini yenerek alkış toplayan takım, lider Halkbank'ı konuk edecek ve 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ayrıca Avrupa'da CEV Kupası'nda çeyrek finale kalmak istiyor.

Arkas Spor İkinci Devreye İyi Başladı
14.01.2024 - 11:39,  Güncelleme: 11:41
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

EFELER Ligi'nde ilk yarıyı 7'nci sırada bitiren Arkas Spor, ikinci devrenin ilk 2 maçında ilk 4'teki iddialı rakiplerini yenerek alkış topladı. Mavi-beyazlılar ilk yarıda evinde 3-2 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederken, deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Ziraat Bankkart'ı evinde 3-0'lık skorla dize getirdi.

Ligde önümüzdeki hafta lider Halkbank'ı konuk edecek İzmir temsilcisi, dış sahada 3-1 boyun eğdiği Başkent ekibinden de rövanşı alarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Avrupa'da CEV Kupası'nda yoluna namağlup devam eden Arkas Spor, hafta içinde Play-Off Turu 2'nci maçında İspanya temsilcisi Rio Duero'yu eleyip çeyrek finale kalmak istiyor.

Kaynak: DHA
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