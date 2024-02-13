Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi

Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray\'ı mağlup ederek Dörtlü Final\'e yükseldi

Arkas Spor, Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray'ı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. Maçın setleri 24-26, 29-27, 25-20, 25-17 şeklinde sonuçlandı ve toplam süre 110 dakika oldu.

13.02.2024 17:15
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Arkas Spor, Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen taraf oldu.

Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı ( Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Galatasaray: Zimmermann, Mijailovic,Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

Setler: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17

Süre: 110 dakika (27', 33', 26', 24') - İZMİR

Kaynak: İHA

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