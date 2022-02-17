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Arkas Spor'un konuğu Bursa Büyükşehir Belediyespor - Son Dakika

Arkas Spor'un konuğu Bursa Büyükşehir Belediyespor

17.02.2022 11:09
Arkas Spor'un konuğu Bursa Büyükşehir Belediyespor

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta açılış mücadelesinde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta açılış mücadelesinde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalara girildikçe her galibiyet ve puanın öneminin biraz daha arttığını belirtti.

Kalan 7 maçlarını kazanmak istediklerini kaydeden Özden, "Normal sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor'u taraftarlarımızın da desteğiyle yenerek yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arkas Spor'un konuğu Bursa Büyükşehir Belediyespor - Son Dakika Spor


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