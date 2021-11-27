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Arkas Spor'un konuğu Spor Toto - Son Dakika

Arkas Spor'un konuğu Spor Toto

27.11.2021 10:57
Arkas Spor'un konuğu Spor Toto

AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Spor Toto yarın İzmir'de karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Spor Toto yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ligde son 2 haftada Yeni Kızıltepespor ve Sorgun Belediyespor'u mağlup eden Arkas Spor, yarın saat 15.00'te Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde Spor Toto'yu konuk edecek.

İki takım CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında da 1 Aralık Çarşamba günü yine İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Spor Toto'yu yenerek üst üste 3. galibiyetlerini almak istediklerini belirterek "Galibiyet serimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. İzmir seyircimizi destek için salona bekliyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arkas Spor'un konuğu Spor Toto - Son Dakika Spor


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