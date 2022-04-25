Arkas Spor'un yeni rakibi Fenerbahçe - Son Dakika
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Arkas Spor'un yeni rakibi Fenerbahçe

25.04.2022 12:41
Arkas Spor'un yeni rakibi Fenerbahçe

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final turu 3'üncü maçında deplasmanda Halkbank'a 3-1 yenilerek seride 2-1 geriye düşen ve final biletini rakibine kaptıran Arkas Spor, Play-Off 3-4 etabında Fenerbahçe HDI Sigorta ile rakip oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı final turu 3'üncü maçında deplasmanda Halkbank'a 3-1 yenilerek seride 2-1 geriye düşen ve final biletini rakibine kaptıran Arkas Spor, Play-Off 3-4 etabında Fenerbahçe HDI Sigorta ile rakip oldu. Arkas, ilk maçını kazandığı seride özellikle ikinci maçı evinde tie-break sonucu son anda kaybedip üçüncü sınavda finalden oldu. İzmir temsilcisi yeni rakibi Fenerbahçe ile ilk maçına perşembe günü deplasmanda, ikinci randevuya ise 2 Mayıs Pazartesi günü evinde çıkacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin sezonu 3'üncü sırada tamamlayacağı seride 1-1'lik eşitlik halinde 3'üncü ve son müsabaka 5 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Arkas Spor, bu sezon Kupa Voley'de şampiyon olarak yeni sezonda CEV Kupası'na katılma hakkı kazandı.


- İzmir
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Arkas Spor, Fenerbahçe, Play Off, Halkbank, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkas Spor'un yeni rakibi Fenerbahçe - Son Dakika


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