Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Clevenot, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Hilmi Şahin, Stern, Zonca, Hacı Şahin)
Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel (Cansın Savcı, Abdulsamet Yalçın, Emir Kaan Öztürk)
Setler: 23-25, 14-25, 21-25
Süre: 91 dakika (32, 26, 33)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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