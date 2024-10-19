Arkas Spor Zorlu Deplasmana Çıkıyor

Spor

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde sezonun ilk iki haftasından mağlubiyetle ayrılan Arkas Spor, yarın Cizre Belediyespor'un konuğu olacak. Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşecek mücadele saat 13.00'te başlayacak. Zor bir deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Ligde sezonun ilk deplasman maçında iyi oyun ve galibiyet hedefiyle mücadele edeceğiz. Ekibimize güveniyor, başarılar diliyoruz" dedi. Sezona Balkan Kupası ve Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başladıktan sonra 2025-2026 sezonundan itibaren 1'inci Lig'de mücadele etme kararı alan Arkas Spor, hafta içinde Challenge Cup'ta Finlandiya'nın Akaa Volley takımına elenmişti.