Arkasspor'a TSYD İzmir Kupası morali
26.09.2021 13:49
VOLEYBOLDA Efeler Ligi'ne bilenen Arkasspor, sezon öncesi en ciddi özel provada Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu sene 7'ncisi düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Turnuvası'nda 3'te 3'le kupaya uzandı.
VOLEYBOLDA Efeler Ligi'ne bilenen Arkasspor, sezon öncesi en ciddi özel provada Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu sene 7'ncisi düzenlenen Simya Metal TSYD İzmir Turnuvası'nda 3'te 3'le kupaya uzandı. Arkas, organizasyonda ilk gün Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci gün Altekma'yı yendikten sonra son gün kendisi gibi 2'de 2 yapan Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart'ı da 3-1 mağlup ederek anlamlı kupaya uzandı. Şampiyonluk kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş'un elinden alan mavi-beyazlı voleybolcular büyük mutluluk yaşadı. Diğer takımlara da kupaları TSYD İzmir Şubesi Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Gözeten ve Mutlu Yılmaz tarafından verildi.
Son Dakika 13:41 Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü 13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak 12:26 Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı 12:22 Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı 11:48 DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler 10:14 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı 09:37 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım 09:32 Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık