Arkasspor, Cizre'ye konuk oluyor - Son Dakika
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Arkasspor, Cizre'ye konuk oluyor

31.03.2022 11:06
Arkasspor, Cizre'ye konuk oluyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde evinde lider Halkbank'ı 3-1 yenerek 4'üncü sıraya yükselen Arkasspor yarın normal sezonun son haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'a konuk olacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde evinde lider Halkbank'ı 3-1 yenerek 4'üncü sıraya yükselen Arkasspor yarın normal sezonun son haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'a konuk olacak. Şırnak Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. İlk 4 için kendisi gibi 17 galibiyeti bulunan Spor Toto ile çekişen Arkasspor, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

İzmir ekibi galip gelmesi halinde ilk 4'teki yerini koruyarak şampiyonluk umudunu sürdürecek. Mavi-beyazlılar rakibine yenilirse ilk 4'teki yerini tehlikeye atacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden ligde heyecanın daha da arttığını belirterek, "Halkbank galibiyeti hedefimize ulaşma yolunda önemli bir adım oldu. Allpower Akü Cizre Belediyespor'u da yeneceğimize inanıyorum" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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