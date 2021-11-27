Arkasspor evinde Spor Toto'ya karşı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Yeni Kızıltepespor ve Sorgun Belediyespor'u mağlup eden Arkasspor yarın evinde Spor Toto ile karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında Yeni Kızıltepespor ve Sorgun Belediyespor'u mağlup eden Arkasspor yarın evinde Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde 18 puanı bulunan iki takımdan İzmir temsilcisi 5'inci sırada, Başkent ekibi ise 6'ncı basamakta yer alıyor. Arkasspor, CEV Kupası'nda 16'lı finaller turunda eşleştiği Spor Toto ile 8 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Avrupa maçının provasını ligde yapmış olacak.



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