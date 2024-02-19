Armada Praxis Yalıkavak, Görele Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Armada Praxis Yalıkavak, Görele Belediyespor'u mağlup etti

Armada Praxis Yalıkavak, Görele Belediyespor\'u mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig 17. hafta maçında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Görele Belediyespor'u 38-26 mağlup etti. İlk yarıyı 18-11 önde bitiren Yalıkavak, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve galip ayrıldı.

19.02.2024 16:59
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Hentbol Kadınlar Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda Görele Belediyespor'u 38-26 mağlup etti.

Görele Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 18-11 önde bitiren Armada Praxis Yalıkavak, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve salondan 38-26 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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