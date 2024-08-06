Armand Duplantis Dünya Rekoru Kırarak Altın Madalya Kazandı

İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama finalleri gerçekleştirildi.
İsveçli atlet Armand Duplantis, 6.25'lik derecesiyle Rio 2016'de 6,03 metreyle Brezilyalı Thiago Braz'a ait olimpiyat rekorunu kırdı. Duplantis ayrıca aynı dereceyle Çin'deki Elmas Ligi'nde kendisine ait (6.24) dünya rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı.
Aynı disiplinde ABD'li Sam Kendricks 5.95'le gümüş, Yunan Emmanouil Karalis 5.90'la bronz madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan Armand Duplantis, rekor kırdıktan sonra milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu verdi.
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