Armutlu\'da Masa Tenisi Turnuvası Sonuçlandı

Spor

Armutlu ilçesinde kamu kurumlarının personellerinin katılımıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İlçedeki kurumlardan 36 personelinin katıldığı Tanju Aksoy Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, final maçlarının yapılmasıyla son buldu.

Müsabakaların ardından birinci olan İlçe Emniyet Amiri Erhan Özaslan'a kupasını Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın verdi.

İkinci olan müftülük müezzini Emir Yeniceli ile üçüncü Armutlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Türkçe Öğretmeni Fatih Baykan'a da kupaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Gökhan Cicim tarafından verildi.

Armutlu Gençlik ve Spor Müdürü Uğur Akalp, masa tenisi ve voleybol turnuvalarının ramazan ayında tüm halkın katılımıyla tekrar gerçekleştirileceğini söyledi.