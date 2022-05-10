Arnavutköy Belediyespor ikinci lige adım adım ilerliyor - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyespor ikinci lige adım adım ilerliyor

10.05.2022 19:15

- Arnavutköy Belediyespor ikinci lige adım adım ilerliyor Arnavutköy Belediyespor başarılı sezonun ardından ikinci lig yoluna hızla ilerlemeye devam ediyor.

- Arnavutköy Belediye spor ikinci lige adım adım ilerliyor

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyespor başarılı sezonun ardından ikinci lig yoluna hızla ilerlemeye devam ediyor. Play-off yarı final maçı öncesinde takım ile buluşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, sporcularla sohbet etti.

Arnavutköy'de özellikle ilçe genelinde bulunan yetenekli gençlerin içerisinde bulunan Arnavutköy Belediyespor başarılı sezonun ardından ikinci lig merdivenlerini tırmanmaya başladı. Play-off yarı final maçı öncesinde Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı futbolcular ile bir araya gelerek motivasyon konuşmasında bulundu. Başkan Baltacı konuşmasında, "Takımımıza başarılarından dolayı tebriklerimi iletiyorum çok başarılı bir sezon geçirdiler. Üçüncü lige çıktılarının 2. Yılı ama bu iki yılda yapılan mücadele gözler önünde takımımız gerçekten iyi bir noktada inşallah yine aynı gayretle bize ikinci lig mutluluğunu yaşatırlar, sporcularımıza başarılar diliyor dualarımı iletiyorum" dedi.

"15 dalda 1200'ün üzerinde lisanslı sporcumuz var"

Konuşmasında sadece futbol dalında değil diğer spor dallarında da Arnavutköy Belediye Spor başarısından bahseden Başkan Baltacı, "Futbol da iki yüzün üzerinde lisanslı sporcumuz var ancak bizim diğer 15 branşta da bin iki yüzün üzerinde lisanslı sporcumuz var. Sporcularımız kendi alanlarında ilçemizi çok başarılı şekilde temsil etmeye devam ediyorlar bunların arasında milli sporcularımız var, madalya almış sporcularımız var. Arnavutköy'de yalayan gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Yıl içerisinde ise aramalar yaparak gençlerimizin gelecekte başarılı bir sporcu olmasına da spor akademimiz vasıtası ile destek olmaya devam ediyoruz" şeklinde devam etti.

Kadir Kılıç: "Buralıyım, burada yetiştim ve altyapı üzerinde forma giymeye başladım."

Arnavutköy'de doğan büyüyen ve Arnavutköy Belediyespor altyapısında yetiştikten sonra a takımda oynamaya başlayan futbolcu Kadir Kılıç, "Sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz aslında. Biz şampiyonluk istemiştik ama Allah nasip etmedi. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, Bursa Yıldırımspor iyi bir takım ama biz de kendimize güveniyoruz. Ben buraya girdiğimde 13 yaşındaydım belediyemizin kampları var oralarda yetiştim 2 senedir de altyapının üzerinde forma giymeye başladım. İnşallah takımımız ile birlikte daha güzel yerlerde oynamak nasip olur. Buranın genci olmak çok güzel gerçekten taraftarlar olsun kulübümüz olsun her an bana buralı olduğumu hissettiriyorlar harika bir duygu" diye konuştu.

Arnavutköy Belediyespor ikinci lige adım adım ilerliyor
Arnavutköy Belediyespor ikinci lige adım adım ilerliyor
Arnavutköy Belediyespor ikinci lige adım adım ilerliyor
Arnavutköy Belediyespor ikinci lige adım adım ilerliyor
Arnavutköy Belediyespor ikinci lige adım adım ilerliyor
Arnavutköy Belediyespor ikinci lige adım adım ilerliyor

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Kaynak: İHA

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