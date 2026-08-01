Arnavutköy’de ata sporu heyecanı: 11. Geleneksel Yağlı Güreşler Dursunköy’de düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutköy’de ata sporu heyecanı: 11. Geleneksel Yağlı Güreşler Dursunköy’de düzenlendi

Arnavutköy’de ata sporu heyecanı: 11. Geleneksel Yağlı Güreşler Dursunköy’de düzenlendi
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Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yağlı Güreşler’in 11’incisi, Dursunköy Er Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yağlı Güreşler'in 11'incisi, Dursunköy Er Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden başpehlivanlar ve yüzlerce güreşçinin katıldığı organizasyonda ata sporu yağlı güreş heyecanı yaşanırken, başpehlivanlar organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirtti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen organizasyonun bu yıl 11'incisi Dursunköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2026 resmi faaliyet takviminde de yer alan organizasyonda çok sayıda başpehlivan ve pehlivan er meydanına çıktı. Ata sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı organizasyon, güreşseverlerden yoğun ilgi gördü.

Mustafa Taş: "Yağlı güreş, son beş yılda büyük bir ivme kazandı"

Başpehlivan Mustafa Taş, yağlı güreşlere olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir zamanda yağlı güreşi yalnız bırakmadığı ve destek olduğu için teşekkür ediyorum. Yağlı güreş son beş yılda çok büyük bir ivme kazandı. Bunu televizyon yayınlarından ve ilginin artmasından da görüyoruz. İnsanların ilgisinin artması bizleri de onurlandırıyor" dedi.

Erkan Taş: "İlk kez minik boyda güreşmiştim, şimdi başpehlivan olarak döndüm"

Başpehlivan Erkan Taş ise Dursunköy'ün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Ben buranın ilk düzenlenen güreşlerine minik boyda katılmıştım. Bugün aynı organizasyona başpehlivan olarak katılmak nasip oldu. Bu organizasyonları düzenleyen Arnavutköy Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'na teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar ata sporumuzun yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması açısından çok önemli. Küçük çocuklar burada bizleri örnek alıyor, başpehlivan olmanın hayalini kuruyor. Bugün burada çok güzel bir atmosfer var. Kırkpınar havasında güreşler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ercan Döner: "Her yıl daha güçlü bir organizasyon gerçekleştiriyoruz"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Döner ise organizasyonun her yıl büyüyerek devam ettiğini belirterek, "Arnavutköy Belediyesi olarak Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'nun öncülüğünde bu yıl 11'incisini düzenliyoruz. Ata sporumuzu yaşatmak ve gençlerimize aktarmak istiyoruz. Her geçen yıl organizasyonun üzerine koyarak daha güzel bir atmosfer oluşturuyoruz. Federasyonumuza, güreşseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gökhan Kurt: "Dursunköy, yağlı güreşlerin ilk adreslerinden biri"

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt da Dursunköy'ün yağlı güreş geleneğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu yıl organizasyonumuzu Dursunköy'de gerçekleştirdik. Çünkü burası Arnavutköy sınırlarında yağlı güreşlerin ilk yapıldığı yerlerden biri olarak biliniyor. 1980'li yıllardan bu yana burada birçok yağlı güreş organizasyonu düzenlendi. Bizim bugün 11'incisini düzenlediğimiz organizasyonun temel amacı, geçmişimizden aldığımız mirası gelecek nesillere en iyi şekilde taşımak ve ata sporumuzu yaşatmaktır" dedi.

Gün boyu süren organizasyonda başpehlivanlık mücadelesi başta olmak üzere farklı boylarda çok sayıda karşılaşma yapılırken, vatandaşlar da tribünleri doldurarak ata sporuna destek verdi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arnavutköy’de ata sporu heyecanı: 11. Geleneksel Yağlı Güreşler Dursunköy’de düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy’de ata sporu heyecanı: 11. Geleneksel Yağlı Güreşler Dursunköy’de düzenlendi - Son Dakika
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