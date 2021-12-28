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Arnavutköy'de Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan bir galibiyet daha - Son Dakika

Arnavutköy'de Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan bir galibiyet daha

28.12.2021 12:44
Arnavutköy'de Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan bir galibiyet daha

Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı, Çatalca Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek bir galibiyete daha imza attı.

Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı, Çatalca Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek bir galibiyete daha imza attı.

Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı başarısına başarı katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz maçlarda ilçeye galibiyet ile dönen takım Çatalca Belediyespor ile karşılaştı. Osman Solakoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı rakibine set vermeyerek 3-0 galip geldi. - İSTANBUL

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Arnavutköy Belediyesi, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arnavutköy'de Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan bir galibiyet daha - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan bir galibiyet daha - Son Dakika
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