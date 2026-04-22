Arnavutluk'ta Güreş Şampiyonası Finali
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş, finale çıktı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde kadınlar kategorisinde müsabakalar başladı. 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan milli sporculardan Evin Demirhan Yavuz, 50 kiloda Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla yenerken, yarı finalde Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 mağlup etti. 2022'nin altın madalyalı ismi Evin, finalde son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşacak.

68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'i 11-0, yarı finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.

Nesrin, altın madalya maçında, UWW takımında yer alan bir başka sporcu olan son Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile karşı karşıya gelecek.

UWW takımında mücadele eden Ekaterina Verbina'yı 55 kilo çeyrek finalinde 13-6 teknik üstünlükle yenen Tuba Demir, Ukraynalı Liliia Malanchuk ile yaptığı yarı final maçını kaybetti. Üçüncülük mücadelesi verecek Tuba, büyüklerdeki ilk Avrupa madalyasını kazanmaya çalışacak.

59 kilo çeyrek finalinde UWW'den Svetlana Lipatova'ya yenilen Bediha Gün, organizasyona veda etti.

76 kilo elemelerinde Litvanyalı Kamile Gaucaite'yi 4-0 mağlup eden Elmira Yasin de çeyrek finalde Avusturyalı Martina Kuenz'e yenilerek elendi.

Feti Borova Spor Salonu'ndaki müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

Bu sıkletlerde madalya müsabakaları yarın akşam seansında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:34:11. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta Güreş Şampiyonası Finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.