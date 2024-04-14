Arsenal, Aston Villa'ya mağlup olarak liderliği kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un ardından şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal de sahasında Aston Villa'ya 2-0 mağlup olarak liderliği Manchester City'ye kaptırdı.
Ligin 33. hafta mücadelesinde Arsenal, eski teknik direktörü Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa'yı Emirates Stadı'nda ağırladı.
Puan cetvelinde ilk 4 takım arasında yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Aston Villa, 84. dakikada Leon Bailey ve 87. dakikada Ollie Watkins'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 80. dakikada yerini Alex Moreno'ya bıraktı.
Crystal Palace'a 1-0 yenilen Liverpool'un ardından Arsenal'in de kaybetmesiyle Manchester City zirvenin yeni sahibi oldu.
Manchester City'nin 73 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, Arsenal ve Liverpool'un 71 puanı bulunuyor.
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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