Arsenal, Brighton Hove Albion'ı 3-0 yenerek liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'de Brighton Hove Albion'ı deplasmanda 3-0 yenen Arsenal, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Liverpool ve Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, deplasmanda Brighton Hove Albion'a konuk oldu.
Londra ekibi, 33. dakika Bukayo Saka (penaltı), 62. dakika Kai Havertz ve 86. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Arsenal, maç fazlası ve 71 puanla liderliğe yükselirken, Liverpool ve Manchester City'nin 70 puanı bulunuyor.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek, "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 52 sürücüye toplam 123 bin 266 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi. İlçe Jandarma ekipleri ise 90 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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