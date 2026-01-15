Arsenal, Chelsea deplasmanında kazandı

Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadelede goller erken gelirken, Chelsea'nin dönüş çabası puan için yeterli olmadı.
Arsenal, karşılaşmanın 7. dakikasında Ben White'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
Arsenal, 49. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Chelsea, 57. dakikada Alejandro Garnacho ile skoru 2-1'e getirerek umutlandı.
Arsenal, 71. dakikada Martin Zubimendi'nin golüyle 3-1'i buldu. Chelsea'de Garnacho, 83. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ancak bu gol skoru değiştirmeye yetmedi ve mücadele 3-2 Arsenal'in üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Arsenal, final yolunda avantajı kaptı. İki takım arasındaki yarı final rövanş karşılaşması 3 Şubat'ta Arsenal'in ev sahipliğinde oynanacak.
Arsenal, ligde hafta sonunda Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. Chelsea ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.
