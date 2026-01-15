Arsenal, Chelsea deplasmanında kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arsenal, Chelsea deplasmanında kazandı

Arsenal, Chelsea deplasmanında kazandı
15.01.2026 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arsenal, Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea'yi Stamford Bridge'de 3-2 yenerek final için avantaj sağladı. Rövanş 3 Şubat'ta Arsenal'in sahasında oynanacak.

Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadelede goller erken gelirken, Chelsea'nin dönüş çabası puan için yeterli olmadı.

İLK YARIDA ARSENAL ÖNE GEÇTİ

Arsenal, karşılaşmanın 7. dakikasında Ben White'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İKİNCİ YARIDA TEMPO ARTTI

Arsenal, 49. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Chelsea, 57. dakikada Alejandro Garnacho ile skoru 2-1'e getirerek umutlandı.

ZUBIMENDI SAHNEDE, CHELSEA YETİŞEMEDİ

Arsenal, 71. dakikada Martin Zubimendi'nin golüyle 3-1'i buldu. Chelsea'de Garnacho, 83. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ancak bu gol skoru değiştirmeye yetmedi ve mücadele 3-2 Arsenal'in üstünlüğüyle sona erdi.

RÖVANŞ 3 ŞUBAT'TA

Bu sonucun ardından Arsenal, final yolunda avantajı kaptı. İki takım arasındaki yarı final rövanş karşılaşması 3 Şubat'ta Arsenal'in ev sahipliğinde oynanacak.

LİGDE SIRADAKİ RAKİPLER

Arsenal, ligde hafta sonunda Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. Chelsea ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

Arsenal FC, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal, Chelsea deplasmanında kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası’nda final bileti savaşı Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

08:58
İki günde kasa dolup taştı Fenerbahçe’ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
07:24
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak
Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
07:12
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
06:10
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 09:01:33. #7.11#
SON DAKİKA: Arsenal, Chelsea deplasmanında kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.