Arsenal, Chelsea deplasmanında kazandı

Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadelede goller erken gelirken, Chelsea'nin dönüş çabası puan için yeterli olmadı.

İLK YARIDA ARSENAL ÖNE GEÇTİ

Arsenal, karşılaşmanın 7. dakikasında Ben White'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İKİNCİ YARIDA TEMPO ARTTI

Arsenal, 49. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Chelsea, 57. dakikada Alejandro Garnacho ile skoru 2-1'e getirerek umutlandı.

ZUBIMENDI SAHNEDE, CHELSEA YETİŞEMEDİ

Arsenal, 71. dakikada Martin Zubimendi'nin golüyle 3-1'i buldu. Chelsea'de Garnacho, 83. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ancak bu gol skoru değiştirmeye yetmedi ve mücadele 3-2 Arsenal'in üstünlüğüyle sona erdi.

RÖVANŞ 3 ŞUBAT'TA

Bu sonucun ardından Arsenal, final yolunda avantajı kaptı. İki takım arasındaki yarı final rövanş karşılaşması 3 Şubat'ta Arsenal'in ev sahipliğinde oynanacak.

LİGDE SIRADAKİ RAKİPLER

Arsenal, ligde hafta sonunda Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak. Chelsea ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.