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Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

29.12.2021 14:47
Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Arsenal Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 39 yaşındaki Arteta'nın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Martta da Kovid-19'a yakalanan İspanyol teknik direktörün, 1 Ocak Cumartesi günü Manchester City'yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.

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İngiltere Premier Lig, Mikel Arteta, Arsenal FC, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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