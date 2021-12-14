Arsenal'de Aubameyang kadro dışı bırakıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de, 32 yaşındaki futbolcu Aubameyang kadro dışı bırakıldı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, bu kararın Gabonlu oyuncunun disiplinsiz hareketleri nedeniyle alındığı bildirildi. Ayrıca takım kaptanlığı da Aubameyang'dan alındı.

Defne Samyeli yine mest etti! Bu sefer de göğüs ve sırt dekolteli cesur bir elbise tercih etti