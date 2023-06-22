Arsenal, Formasındaki Hata Nedeniyle Satışları Durdurdu - Son Dakika
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Arsenal, Formasındaki Hata Nedeniyle Satışları Durdurdu

Arsenal, Formasındaki Hata Nedeniyle Satışları Durdurdu

22.06.2023 09:28

Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Arsenal, yeni sezon formalarında yer alan hata nedeniyle satış durdurdu. Formada, 2003/04 sezonundaki namağlup şampiyonluk serisinde alınan sonuçları temsil eden harfler (W,D) basıldı ancak harflerin 38 yerine 32 adet basılması sonrası forma satışı durduruldu. Formayı alan taraftarlara ücret iadesi yapılırken, hatanın kısa sürede düzeltileceği ve formaların yeniden satışa çıkacağı açıklandı.

Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Arsenal, yeni sezon formalarında yer alan hata nedeniyle satış durdurdu.

HARFLER EKSİK BASILDI

Arsenal'in yeni sezon formalarında, 2003/04 sezonundaki namağlup şampiyonluk serisinde alınan sonuçları temsil eden harfler (W,D) basıldı. Ancak harflerin 38 yerine 32 adet basılması sonrası forma satışı durduruldu.

ÜCRET İADESİ YAPILIYOR

Formayı alan taraftarlara ücret iadesi yapılırken. Dünyaca ünlü spor giyim markası, hatanın kısa sürede düzeltilerek formaların yeniden satışa çıkacağını duyurdu.

Arsenal formasındaki büyük hata sonrası satışlar durduruldu
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