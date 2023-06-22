Arsenal, Formasındaki Hata Nedeniyle Satışları Durdurdu

Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Arsenal, yeni sezon formalarında yer alan hata nedeniyle satış durdurdu.
Arsenal'in yeni sezon formalarında, 2003/04 sezonundaki namağlup şampiyonluk serisinde alınan sonuçları temsil eden harfler (W,D) basıldı. Ancak harflerin 38 yerine 32 adet basılması sonrası forma satışı durduruldu.
Formayı alan taraftarlara ücret iadesi yapılırken. Dünyaca ünlü spor giyim markası, hatanın kısa sürede düzeltilerek formaların yeniden satışa çıkacağını duyurdu.
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